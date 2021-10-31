紙本振興五倍券採取兩梯次預訂，若民眾忘了預約，中華郵政明起將再開放「未預約」的民眾到郵局領取五倍券，只要攜帶健保卡，到郵局窗口臨櫃即可；若沒有健保卡的人，則可攜帶國民身分證，或是經外交部認定的證件、居留證等身分證明文件。另外，一次領6人以上的大宗五倍券預約者，也在明日起可以領券。

紙本五倍券郵局今年採取網路、電話方式預約，首波10月12日起受理預約民眾領券，11月1日起再開放未預約的民眾和大宗預約者領取五倍券，領券時間從明天起至明（2022）年4月30日，為期半年的時間，民眾可在自己最方便的時間，到鄰近的郵局領券。

郵局表示，11月1日起民眾不用再預約，可直接到郵局窗口臨櫃領券，並攜帶個人健保卡，沒有健保卡的人，則可攜帶國民身分證或經外交部認定的證件或居留證等身分證明文件，領券時將透過系統檢核資格，不符合資格者無法領取。

郵局也提醒，一次領6人以上的大宗五倍券預約者，也在明日起開放領取，領券者除了攜帶個人身分證明文件外，應同時出具委託人身分證明文件，但不須填寫委託書。