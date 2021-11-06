台灣區南投縣同鄉會聯合總會6日在埔里鎮舉行一年一度的鳳還巢返鄉活動。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

台灣區南投縣同鄉會聯合總會6日在埔里鎮帝一村餐廳熱鬧舉行一年一度的鳳還巢返鄉活動及全國鄉親歌唱總決賽，由總會長陳文質主持，來自全台逾1200位旅外南投同鄉熱烈到場參與，縣長林明溱特別到場致意，歡迎鄉親回南投，南投溫泉季也正式展開，邀請旅外鄉親呼朋引伴回來泡溫泉，用五倍振興券消費南投優質農產和美食，滿200元發票還能登錄參加抽獎，有機會贏得高額獎金。

林明溱說，南投同鄉會聯合總會多年來不論是公益活動，還是投資建廠，甚至是支持南投縣優質農產，都積極參與，以實際行動支持故鄉南投，不僅對縣政和經濟貢獻良多，這份愛鄉情懷更令人感佩。

新冠肺炎疫情發生後，各項活動都停擺，旅外鄉親思鄉甚切，近期疫情趨緩，疫情警戒逐漸解封，1200名旅外鄉親返鄉共襄盛舉，並辦理全國鄉親歌唱總決賽。

林明溱指出，南投縣觀光產業雖受疫情衝擊，遊客銳減，幸疫情控制得宜，加上中央五倍券上路，縣府為促進觀光，振興地方經濟，特別規畫「南投玩很大·千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎活動，自10月1日起至明年4月30日止，只要持南投縣消費200元發票就可上網登錄參加抽獎，周周抽10萬現金。

陳文質表示，感謝縣府每年大力支持鳳還巢返鄉活動，讓南投旅外鄉親備感溫馨，今年參加鳳還巢活動鄉親相當踴躍，在愛妮雅集團總裁陳威中支持下，特別結合該會舉辦的全國鄉親歌唱總決賽，邀請知名演藝人員上官明莉、艾成等擔任評審，全場活動熱鬧精彩。