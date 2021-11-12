因應台水七區處拷潭淨水場檢驗高低壓電氣設備，高雄市鳳山、大寮、林園、小港、苓雅等區在18日上午9時至晚上12時停水，共影響17萬5107戶，另鳳山區2萬6365戶減壓供水。

因應自來水公司第七區管理處由於拷潭淨水場檢驗高低壓電氣設備，高雄鳳山、大寮、林園、小港、苓雅等5大區，將於11月18日上午9時至晚上24時停水，總計將影響17餘萬戶；此外，受到此工程影響，減壓供水的也有近3萬戶，呼籲有用水需求的民眾，提早進行儲水。

水公司表示，停水地區包括：1、鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠等里及北門里鐵路以南。

2、大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮等里。

3、林園區：林園里、東林里、仁愛里、文賢里、潭頭里、中厝里、林內里、王公里、廣應里、溪州里、五福里、港嘴里、港埔里、龔厝里、林家里、頂厝里、中芸里、鳳芸里、中汕里、西汕里、東汕里、北汕里、溪西里、中門里。

4、小港區：桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明(工業用除外)里、店鎮里(沿海路以東、工業用除外)及二苓里(沿海路以東)、大苓里(沿海路以東)、坪頂里及大坪里舊部落。

5、苓雅區：朝陽里、福隆里、福海里、福康里、福人里、福地里、福居里、福東里。合計停水戶數17萬5107戶。

水壓降低地區包括鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北，合計水壓降低戶數2萬6365戶。