南投市社區大旗艦計畫，由營南社區領航，結合福山、鳳鳴、鳳山、大埤等5社區，推動福利化社區營造，落實長照政策，18日舉辦成果展，呈現社區特色產品，也推介社區安全網APP，展現社區的團結與活力。

衛生福利部補助南投縣福利社區化旗艦型計畫「擁抱咱南投，逗陣向前走」成果展，在微熱山丘村民市集登場，縣府社會及勞動處長林志忠、暨南大學教授張英陣，縣議員賴燕雪、張嘉哲，及市民代表洪世耀都共襄盛舉。

成果展由各社區理事長說明執行成效，動態表演包括永豐社區鳳陽花鼓、營南社區採茶青，鳳山、鳳鳴社區手語歌、扇子舞；將於明年加入南投市大旗艦協力社區的三興社區長輩，也表演歌曲展現溫馨幸福的樂齡生活；靜態展示幸福的園藝療育課程，以及老人安全網APP，運用手機科技守護老人安全。

林志忠表示，南投市社區大旗艦計畫，獲得衛生福利部補助100萬元經費，縣府配合補助21萬元，市公所也加碼補助，顯示各級政府都極重視福利化議題，因此鼓勵並支持營南社區繼續擔任領航者角色，繼續爭取明年大旗艦計畫補助。

營南社區理事長蔡育民說，舉辦大旗艦成果發表，可以看到每個社區的轉變，各社區志工隊、社區關懷據點接連達成目標，讓志工交流活絡、長者喜愛參加社區活動，展現南投市社區的特色與活力。福山社區理事長莊明崇、鳳鳴社區理事長陳信利、鳳山社區理事長藍宏仁及大埤社區理事長鄭丹也分別向社區夥伴分享1年來的計畫執行心得。