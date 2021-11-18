台灣大今（18日）獨家開賣Googl年度新品第二代Google Nest Hub智慧螢幕，搭配5G「好速成双」、「自由選」、myVideo與MyMusic等多樣綁約專案優惠，最低0元就能帶回家。此外，台灣大與Google Nest智慧音箱串接的嶄新網路通話服務「Google 智慧家庭通話服務」也正式啟動，只要申辦台灣大070網路電話門號即可使用，更享前3個月免月租費、加贈每月國內語音通話費30元，讓用戶輕鬆體驗智慧家庭通話的便利。

台灣大同時與凱擘大寬頻合作，將智慧家庭應用服務帶入數位有線電視家戶，用戶只要新申辦或打開家中的A1 Box，就能立即升級為智慧家庭，一鍵快速串接多樣裝置，輕鬆操控智慧家電。

台灣大表示，第二代Nest Hub開放預購後，市場反應超乎預期，雙11當日的預購量更攀升兩倍。為了讓用戶輕鬆體驗智慧家庭的便利，其中5G「好速成双」指定專案，月付1599元綁約24個月或36個月，0元就能將第二代Nest Hub智慧螢幕帶回家；月付1599元綁約48個月，更能0元一次帶走第二代Nest Hub智慧螢幕與Google Nest Mini智慧音箱，以及台灣大智慧家庭升級組智慧插座Lite、智慧溫溼度感應器，再加碼送1500元momo幣，一次升級智慧家庭，還能享受在外5G行動上網吃到飽，在家享1Gbps+WiFi6飆網的絕佳體驗。

用戶另可選擇「自由選」專案，新申裝、攜碼，或續約申辦5G手機上網指定專案，月付1399元綁約24個月，即享5G上網吃到飽，並能將第二代Nest Hub智慧螢幕、山水智能掃地機器人、艾美特DC循環扇0元帶走；月付1399元綁約36個月，除了第二代Nest Hub智慧螢幕外，還能同時將大同8L智能聯網除濕機以及大同智能清淨機免費帶回家。