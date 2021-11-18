櫃買中心表示，將於11月18日至20日，以及12月10日至11日，分別帶領7家及3家創櫃板公司參加「2021 Meet Taipei」及「2021 Meet Greater South」2場活動。

櫃買中心為推廣創櫃板及提升創櫃板公司之曝光度，自103年起每年參加「Meet Taipei」創新創業嘉年華，今年已邁入第8年，本次11月18日至20日將帶領7家創櫃板公司（宇萌數位、樺緯物聯、卡訊電子、千才生醫、華圓設計、邦柏、環球睿視），於展區共同設置「創櫃新星主題專區」，提供專人諮詢服務，另創櫃板公司可於現場直接與跨業及同業廠商、消費者及投資人等進行接觸及洽談。

櫃買中心另表示，為服務南部創新企業及創業生態系，櫃買中心12月10日至11日，將偕3家創櫃板公司（牧陽能控、彬騰、弘遠）參加首次於高雄舉辦之「2021 Meet Greater South」，本中心希望藉由各類型之活動，為創櫃板公司注入更多成長能量，發掘潛在合作商機，增進公司競爭力。