為響應金管會「綠色金融行動方案2.0」政策，第一銀行將於12月8日發行總額10億元的「可持續發展金融債券」，並於櫃買中心上櫃掛牌。

此為第一銀行2020年發行綠色債券後，首次發行可持續發展金融債券，落實對環境友善與社會責任的重視與關懷。

一銀表示，該債券所募資金在綠色投資計畫方面，主要用於協助廠商發展太陽能、風力發電建置等再生能源之放款；在社會效益投資計畫部分，以扶植小微企業，進行專案貸款為主，展現第一銀行力挺綠能產業投資、擴大社會效益之經營理念。

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