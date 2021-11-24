金管會為使公司治理透明度接軌國際標準，宣布完成修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，實收資本額逾百億規模、或外資持股逾30％的314家上市櫃公司，需提前在股東會14天前申報股東年報。

證期局副局長郭佳君表示，此次修正共有3大重點，主要包括提升公司推動永續發展資訊揭露的品質、強化資通安全管理的資訊揭露，以及提升上市櫃公司股東會年報資訊揭露時效。

為提升公司推動永續發展資訊揭露品質，金管會此次將公司履行企業社會責任情形修正為推動永續發展執行情形，並修正環境、社會及治理（ESG）相關資訊揭露規定，並強化對董事會職能、功能性委員會等公司治理資訊揭露。

其次，考量資通安全已為公司營運重要議題，此次修法明定公司應敘明資安政策、具體管理方案及投入資安管理資源等資訊，並明定公司應揭露因重大資安事件所遭受損失、可能影響及因應措施，以及資安風險對公司財務業務影響及因應措施等。

郭佳君表示，目前共有236家上市、78家上櫃公司，符合實收資本額逾百億元、或外資持股逾30％規定。據證期局統計，今年已有287家在股東會14天前便申報揭露年報、達成率約91％，意味明年尚有27家公司需符合最新規定，請及早規畫因應。

郭佳君指出，金管會將持續關注國際發展趨勢，透過強化公司資訊揭露透明化，以期帶動資本市場及公司重視ESG等議題，營造健全ESG生態體系，以落實公司治理、提升企業永續發展及強化資本市場國際競爭力。