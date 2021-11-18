大亞電線電纜為充實營運資金及償還銀行借款，今年辦理30000張現金增資案，每股發行價格21元，總計募資6.30億元。大亞(18)日宣布，現金增資已收足股款，訂定11月18日為現金增資基準日，預定股款繳納憑證上市日期為本月23日。

大亞在越南河內、同奈省兩地投資設廠，越南7月中旬疫情再起，大亞同奈省工廠7月中旬先停工，符合越南三就地政策後，獲准生產降載復工。第三季合併營收68.86億元、本業獲利2.81億元、本期淨利0.65億元，淨利歸屬母公司943.3萬元，EPS從去年同期0.28元降至0.01元。前三季合併營收攀升至200.69億元、本業獲利11.25億元、本期淨利9.71億元、淨利歸屬母公司8.05億元、EPS由去年同期1.03元增加至1.32元。

國際銅價10月中旬再度飆漲，目前仍居高不下，大亞因應原材料上漲，調漲售價漆包線及電力線纜售價，10月合併營收22.76億元，年增46.64％；前十月合併營收223.46億元，年成長55.18％，雙雙改寫同期新高，其中前十月合併營收超過去年度183.06億元，締造史上新高。