英航母F35墜海

英國國防部17日證實，1架F-35B戰機從「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母上起飛後不久墜入東地中海。不過，駕駛彈射逃生獲救，已安全返回航母。

據《防務新聞》（Defense News）與《動力》（The Drive）網18日報導，英國在「伊莉莎白女王」號上共部署了8架F-35B，這是其中1架，也是第一次有F-35戰機墜毀。英國至今向美國訂購了48架F-35，並承諾將採購138架，不過這數字很可能減少，而美國目前交付了24架。能垂直/短場起降的F-35B是英國最先進，也最昂貴的戰機，1架要價近1億英鎊（約37億台幣）。

除了英國戰機外，美國海軍陸戰隊也在「伊莉莎白女王」號上部署了10架F-35B。事發當時，這架戰機正在從事例行任務，並未涉及其他戰機，官方已展開調查。由於沒有涉及其他戰機或是敵對行動，因此調查將著重在技術故障，或是潛在人為疏失上。

「伊莉莎白女王」號正在進行首次作戰部署，領導有美國和荷蘭軍艦參與的航母打擊群，而這是第一次有F-35戰機折損。

據BBC新聞網報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）說，儘管發生事故，但航母艦載機的任務和訓練將持續。近6個月來，英美F-35B戰機已在「伊莉莎白女王」號上起降約2,000次，但都沒有發生重大事故。