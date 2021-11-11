國民黨台中市黨部主委林敏霖於中二選區立委罷免案通過後，曾向黨主席朱立倫請辭2次都被慰留。林敏霖11日說，自己都已經70歲，還會奢求些什麼？因看到這次顏寬恒還未正式宣布參選就被全面抹黑，最後顏寬恒仍然宣布參選，讓他對顏寬恒的勇氣感到佩服，希望有更適合的人選出任，如果沒有在徵詢意見後再慎重考慮。

國民黨10月18日發布16個縣市黨部主任委員人事案，連同日前發布的高雄市黨部主委許福明，共已發布16個縣市黨部主委人事，台中市等6縣市黨部還未底定。

林敏霖是台中地方紅派大老丶前台中縣議會議長，他與前議長張清堂丶鎮瀾宮董事長顏清標等人關係良好，國民黨前主席江啟臣補選擔任黨主席後，聘林敏霖擔任市黨部主委。林敏霖上任後除張羅每月人事費丶業務活動費上百萬元，另大力啟用青年人才，後疫情時代舉辦不少青年活動深受好評。

林敏霖連續兩度傳出請辭主委引發地方各界的關注！外傳他是不滿主席朱立倫才請辭。林敏磷說，自己都70歲了還求什麼，因看到這次顏寬恒還未正式宣布參選就被全面抹黑，最後顏寬恒仍然宣布參選，讓他對顏寬恒的勇氣感到佩服。