屏東無黨籍立委蘇震清近來動作頻頻，繼10月在屏東掛起「還我清白」大型看板後，11月初又陸續發放「鄉親做主、公道相挺」文宣，強調從政以來清清白白、禁得起考驗，而此大動作被解讀成為明年屏東縣長選舉熱身，對此，蘇11日表態「縣長選舉絕不缺席」。

蘇震清原是民進黨籍，但因近年官司纏身，今年2月以「不讓府院黨高層有所困擾」為由退黨，強調要以清白之身重返民進黨，而今繼誠美材掏空案不起訴、遭藍營指控涉及印尼圖利案也勝訴後，大動作在屏東掛起「還我清白」大型看板，並發送相關文宣，讓人感到要投入2022大選的意味相當濃厚。

蘇震清在地札根深厚，不僅連任4屆屏東立委，即使本屆最後是脫黨且改選屏南選區，非以往的屏北選區，仍是輕鬆拿下寶座，足見他在地方的實力，也可看出他選縣長的實力，蘇一直都被視為是綠營奪下下屆屏東縣長的指標人物，不料因官司纏身，政治聲勢嚴重下挫。

而隨著一件件官司脫身，蘇震清也趕緊跟上腳步「布局」，近來屏東街頭處處可見他的看板，對此，蘇震清指出，對於2019選舉期間接二連三的抹黑，司法終於還他清白，但遲來的正義不是正義，他有必要藉由大型看板及文宣向鄉親說清楚、講明白，他強調，希望大家明白這都是政治操作。

至於是否參選明年屏東縣長？蘇說，「我絕不會缺席」，他再次強調，3年前的烏龍爆料如今已陸續還他清白，相信大家都能看見他長期在地方基層的耕耘，所以明年的縣長選舉，歡迎鄉親拿他與其他候選人比較。

對於蘇震清的表態，民進黨屏東縣黨部主委許展維指出，目前包括立委莊瑞雄、鍾佳濱、周春米等3人都有意角逐明年屏東縣長選舉，所以如果蘇震清也參選，對民進黨選情多少有影響，但還是尊重他的決定。