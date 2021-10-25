桃園市長鄭文燦25日主持防疫會議表示，目前桃園已完成新冠肺炎第一劑疫苗接種的人數為160萬人，涵蓋率70.58％，「一劑接種7成」目標提前達標，完成兩劑接種的人數已超過53萬人，涵蓋率23.49％，持續力拚「全民接種、二劑提高」，希望10月底前達成「二劑接種3成」的目標。

鄭文燦說，截至24日止，桃園市新冠肺炎疫苗突破213萬8065劑，包括AZ疫苗108萬劑、莫德納疫苗51萬劑、BNT疫苗43萬劑、高端疫苗11萬劑，目前第11期、第12期共計需接種約70萬3000劑，市民朋友預約後普遍出席率、接種意願高。

「桃園長者疫苗接種率為六都之冠！」鄭文燦也提到，目前正進行65至67歲長者莫德納疫苗第二劑接種，市府透過發送疫苗接種通知單，讓長者免預約、排隊，降低數位落差的影響，精準分流、友善施打，預估長者施打率將突破8成，有效保護長者免於重症感染的風險。

鄭文燦感謝所有醫護團隊不分國籍、戶籍提供友善接種服務，長期為防疫打拚。有關疫苗接種計畫，桃園第12期接種計畫分為2階段，開放施打總數為46萬1863劑，除了長者外，市府依期程分別在社區接種站安排26日下午進行莫德納疫苗第二劑接種，10月27日進行AZ疫苗第二劑接種；10月29日至30日進行BNT疫苗第一劑接種；11月2日則將施打AZ疫苗第一劑及第二劑接種，共計施打8日，而今日上午10時起將開放第12-2期預約，歡迎第一階段未能預約者，或符合年齡資格的外籍移工至1922疫苗預約平台預約接種。

鄭文燦也提到，校園流感疫苗計畫也持續進行，已有60校、4萬3862位學生完成接種，總接種率達95.75％，市府也協助教職員工到校接種，部分師生因新冠肺炎疫苗接種間隔時間不足尚未接種流感疫苗者，也可至醫療院所接種。他提醒先前已完成AZ或莫德納疫苗第一劑施打的教職人員，也可至疫苗預約平台預約接種。