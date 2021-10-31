桃園市長鄭文燦昨（29）日接受國民黨議員林政賢質詢時撂重話「如果能證明我是『3+11』的決策者，我就退出政壇」，林政賢直呼「要玩這麼大喔」鄭文燦不忍了，真不知道，陳時中、范雲心裡做何感想？

鄭文燦說，地方政府防疫工作是配合中央政策指導，航空機組人員檢疫規定改了6、7次，他一次也沒有參加過，卻不知道「3+11」決策，為什麼老是扯上他。顯然，鄭文燦對於「3+11」決策造成防疫破口的壓力，自己也不以為然，所以不惜以退出政壇明志。誠然國民黨議員驚訝鄭文燦「要玩這麼大喔」，陳時中和范雲難道無感？

鄭文燦極有機會接任下一屆閣揆，不惜賭上自己更上一層樓的政治生命。相反的，為「3+11」決策遮遮掩掩、說詞反覆的疫情指揮官陳時中、立委范雲，反倒頻頻釋出推卸責任的藉口則顯得心虛，連疫情破口不知羞恥地推給萬華、連最後沒有會議記錄也說得出口。試問，陳時中、范雲敢不敢跟著鄭文燦說「如果能證明『3+11』決策跟我有關，我就退出政壇」？

事實上，鄭文燦對於疫情破口還是避重就輕，輿論反覆質問誰是「3+11」決策者之外，還有華航諾富特飯店被檢舉沒有落實防疫分流，讓航空機組人員和一般民眾混住，造成疫情破口，這件事讓鄭文燦、陳時中互踢皮球將近兩個月，防疫破口為什麼老是扯上鄭文燦呢？答案就在這裡。

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