桃園市長鄭文燦視察永安海螺館期許成為海客文化教育場域。（呂筱蟬攝）

桃園市新屋區永安海螺文化體驗園區完工，純白色建築外觀成為民眾熱門打卡景點，市長鄭文燦昨天前往視察，指出該建築別具特色，未來將串聯北區客家會館、1895乙未保台紀念公園及台灣客家茶文化館成4大客家亮點建設。客家事務局11月將在此舉辦2021海客藝術季，民眾藉此搶先體驗海螺館的魅力。

鄭文燦說，永安海螺文化體驗園區是桃園市向客委會爭取前膽基礎建設計畫補助4大客家場館之一，海螺館外型以漁港貝類及海洋客家牽罟中最關鍵的儀式「噴嘟」（吹海螺）為發想，代表準備出海牽魚，與海搏鬥的客家精神。設計採雙層屋頂、雨水回收系統等，讓海螺館成為生態、節能、減廢、健康的智慧綠建築，而所在地永安漁港為全台唯一的客家漁港，未來規畫將園區打造成海洋客家文化體驗教育場域。

客家局表示，海螺館設有特展室，民眾可透過虛擬實境，體驗牽罟及石塭補魚文化。中庭則是臨時策展空間，將不定期舉辦海洋客家文化展覽。另在大廳1樓有餐飲販售空間，2樓的觀景台延伸至廣達5.6公頃的公園區，是民眾觀海、看夕陽不能錯過的絕佳景點，整體園區將待餐飲販售招商完成後，於今年底開幕迎接遊客。