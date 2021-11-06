開台400年故事牆訴說開台王顏思齊與十寨、媽祖來台文化、北港繁華清朝街景、媽祖遶境5大故事主軸。（周麗蘭攝）

北港糖廠停車場圍籬上的開台400年故事彩繪今（6日）揭幕。（周麗蘭攝）

被稱為「開台王」的顏思齊1621年踏上古笨港河域，獎勵漢人拓墾水林、北港地區，距今剛好滿400年，雲林藝師及20所高中、國中、國小以此主題創作了162公尺開台400年故事彩繪，描繪大航海時代的雲林樣貌。

顏思齊於1621年（明朝年間）在笨港登陸，於水林建「十寨」，主寨位於今水林鄉水北村顏厝寮，迄今保有諸多顏思齊遺跡，包括馬蹄型聚落、7角井等，水林鄉素有「開台第一庄」美譽，1959年北港鎮公所也在圓環豎立「顏思齊先生開拓台灣登陸紀念碑」。

今年適逢顏思齊登台滿400年，雲林縣政府文化觀光處舉行「開台400年1621大航海時代顏思齊」系列活動，讓民眾感受400年前大航海時代的勇敢與冒險精神，故事彩繪牆是其中之一。

故事牆位於北港糖廠停車場的圍籬，由雲林在地藝師、藝術家李京曄、蘇俊碩、陳玄茂、丁仁桐、吳炯韋、廖耀興、廖惠村、余育佳等，與北港水林在地20所高中、國中、小學上百位師生在白帆布上創作，全長162.1公尺，6日揭幕。

縣長張麗善表示，故事牆訴說開台王顏思齊與十寨、媽祖來台文化、北港繁華清朝街景、媽祖遶境5大故事主軸，描繪大航海時代的雲林樣貌，也藉此讓雲林的文化自信與認同重新定位。

陳璧君說，顏思齊開台400年故事展除在北港糖廠、164線北港滯洪池、水林顏厝寮的顏思齊故事館舉行外，後續還有音樂劇、大歷史小旅行等活動，歡迎全台民眾來體驗雲林的文化底蘊。