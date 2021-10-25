國內目前有3大國際疫苗AZ、BNT、莫德納大規模開打，民眾為了搶預約導致系統塞爆，甚至診所預約額滿打不到疫苗，亂象四起，且未來第13輪指揮中心規劃開放AZ混打BNT，選擇又更多，對此，前疾管署長張鴻仁今天呼籲，指揮中心該放權，有什麼疫苗打什麼，想怎麼混就由醫師依指引決定。

國內疫苗大規模施打，每一輪開打民眾還要上網搶預約，導致系統當機，更有人因為診所疫苗預約額滿，必須跨縣巿施打，甚至預約不到，民怨四起，加上指揮中心日前宣布，第13輪規劃AZ混打BNT疫苗，讓許多已打一劑AZ的民眾猶豫要不要混打。

對於疫苗亂象，張鴻仁今天在臉書PO文大呼指揮中心該放權了！他指出美國上周核准所有疫苗混打，第一線醫護人員同聲歡呼，因為光為第一劑疫苗打什麼，幾周後要打同一款疫苗供應鏈能否跟得上，就已經把醫護人員累翻。

而台灣現在疫苗也已有4種，未來又要開放混打，地方衞生局的調度真的捉襟見肘，張鴻仁認為上上之道就是授權第一線醫護人員決定，有什麼疫苗打什麼，想怎麼混就由醫師依guideline(指引) 決定。

張鴻仁認為，新冠疫苗數量夠了，就不要再用中央集權的預約制，回歸過去流感疫苗接種的常態作業，加上疫情趨緩，病人回流後，大規模動員已經讓許多醫院調度上遇到困難，現在疫情已經控制下來，疫苗也逐漸充足，指揮中心應該降為一級開設，讓整個體系慢慢恢復正常。

對此，網友紛紛留言：「返台十四天的隔離該鬆綁了！」、「上馬容易、下馬難，威權遺毒」，連前衛生署長葉金川也留言指出，傳染病防治法授權指揮官太多權利，無任何制衡機制，原本是針對短期緊急疫病狀況設計的機制，現在搞了快兩年，還是沒完沒了。