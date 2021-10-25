立委江永昌要求行政院協助解決新北市中和交通問題，由政務委員吳澤成親自召開「研商新北市中和區整體交通建設規畫」會議，會中討論3大議題。（江永昌服務處提供）

立委江永昌要求行政院協助解決新北市中和交通問題，由政務委員吳澤成親自召開「研商新北市中和區整體交通建設規畫」會議，會中討論3大議題。（江永昌服務處提供）

立委江永昌要求行政院協助解決新北市中和交通問題，由政務委員吳澤成親自召開「研商新北市中和區整體交通建設規畫」會議，會中討論3大議題。江永昌表示，雖然經費龐大，但都能夠適度解決區域交通的瓶頸，有助建構便捷的路網，符合中和鄉親的交通需求。

專案會議邀請行政院工程會、交通部路政司、公路總局、高速公路局、內政部營建署、新北交通局、新北城鄉發展局等單位出席。主要討論3大議題：「南勢角聯外道路整體規畫構想進度」、「灰磘地區員山路聯外道路涉及高速公路涵洞拓寬構想」、「台65線中和支線推動情形」。

江永昌表示，南勢角交通問題是系統性的，涉及到國3中和交流道拓寬、台64線匝道新增、及調整市區道路；目前興南路聯外僅能往景平路，急需開闢興南路穿山道路，東往祥和路，西往中興路，有效疏通車流。關於南勢角聯外道路的構想很多，但最重要的是後續實質推動，如果建設經費不足，他會去協調，可以分階段處理，但絕對不可再拖下去!

江永昌另外則談到中和灰磘都市計畫的發展困境，過去因受到解除軍事限建管制後，地方發展受限。該地大部分土地被中和交流道環抱，圓通路、員山路是唯二的對外道路。為舒緩當地開發可能帶來的車流，必須優先拓寬員山路，然因涉及高速公路路基安全，相關影響評估也更謹慎。江永昌特別拜託交通部，在工程經費與技術上全力協助市府。

公路總局興建台65線時，有在浮洲地區預留中和支線的匝道銜接點。但是當時的台北縣府評估，中和支線用地經費龐大，並無推動計畫。江永昌認為，台65線中和支線的新闢，可配合捷運萬大線金城機場20米道路的開闢，舒緩中和外員山地區交通；但仍需考慮對中和、土城的衝擊，尊重地方意見，進行整體性評估。

江永昌強調，中央地方一定要通力合作，也請行政院盡量多挹注財源。