台中車站單腳站立。（氣候先鋒者聯盟提供）

花蓮車站單腳站立。（氣候先鋒者聯盟提供）

氣候先鋒者聯盟今(31)日於台北、新竹、台中、高雄新左營、高雄、花蓮等車站周邊發起「單腳站立挑戰」快閃活動，強調目前國際趨勢已經轉向再生能源與核能並用，達成淨零碳排的目標，再生能源與核能合理搭配使用，就好比人的雙腳，雙腳並用，才能大步邁向低碳未來。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，國際上已將核能與再生能源納入淨零排放的綠能轉型，只有台灣政府還故意用認知作戰在欺騙社會。這次用單腳站立挑戰活動想傳達給民眾，減碳減空污，光靠一隻腳是站不穩站不久的，要雙腳協調並用，才能站得穩站得久。

楊家法指出，歐盟執委會的聯合研究中心(JRC)將核能列入綠色能源投資項目，顯見核綠共生已是國際減碳共識。因應即將召開的COP26氣候峰會，歐盟超過13個國家聯名表態支持核能，陸續增加中，台灣立法院卻要派反核立委洪申翰去參加，昭告天下我國要用化石燃料減碳，丟臉丟到全世界。

氣候先鋒者聯盟發言人江肇元表示，氣候先鋒者聯盟是為了地球環境、為了下一代著想而支持核能的環保團體，理性面對科學、做出正確的選擇，就有機會讓大家在生活與環境保護間取得一個平衡點。

江肇元表示，氣候先鋒者聯盟以受碳排放、能源開發影響甚巨的北極熊與老鷹登場，在恰逢萬聖節的這天也讓街頭多了幾分趣味。同時氣候先鋒者聯盟也歡迎一般民眾響應、加入單腳站立挑戰活動，讓更多人能夠關注能源與環境議題。