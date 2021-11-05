副總統賴清德今到貢寮指核四公投對不起貢寮人、新北人，新北市長侯友宜今下午受訪表示，公投就是一個民意展現，一切都以民意選擇為最重要，民眾決定的，就按照民眾的意思，大家往前走。

至於會不會參加國民黨相關說明會，侯友宜說，所有的公投都是接受民意的考驗，只要民意對這四項公投表示一個態度，就按照人民決定的意志，大家一起往前走。