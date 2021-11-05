賴清德到貢寮籲團結反重啟核四 侯友宜：民意選擇最重要 15:012021/11/05 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴清德到貢寮籲團結反重啟核四 侯友宜：按民眾意思往前走。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德今到貢寮指核四公投對不起貢寮人、新北人，新北市長侯友宜今下午受訪表示，公投就是一個民意展現，一切都以民意選擇為最重要，民眾決定的，就按照民眾的意思，大家往前走。 至於會不會參加國民黨相關說明會，侯友宜說，所有的公投都是接受民意的考驗，只要民意對這四項公投表示一個態度，就按照人民決定的意志，大家一起往前走。 反公投 賴蘇同聲：國民黨來亂的 財劃法十年還沒修 侯友宜：盼中央大破大立 #貢寮 #民眾 #公投 #賴清德 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍總質詢要侯回應何博文指控 侯友宜：從不揭人隱私 11:232021/11/04 政治 蔡英文：重啟核四不是選項 興建三接能讓供電穩定 15:002021/11/04 政治 四大公投柯文哲表態！同意反萊豬、護藻礁：不贊成核四 11:122021/11/04 政治 核四重啟、公投綁大選 在野黨意見分歧 04:102021/11/05 焦點要聞 民眾黨籲速審《氣候變遷法》 掌握綠色商機 14:402021/11/04 政治 柯：核四不蓋問題多 政府都不講 04:102021/11/05 焦點要聞 八里纜車無消無息 侯友宜允協助業者調查評估 11:412021/11/05 生活 「我會投反對重啟核四！」 柯文哲曝主因 14:052021/11/04 政治 淡北道路開發 侯盼中央快核定 04:102021/11/04 地方新聞 美河市公共空間誰管 雙北捷運局互槓 04:102021/11/05 地方新聞 1218四大公投 陳其邁表態：公投與高雄發展息息相關 09:462021/11/04 政治 政治熱門新聞 決戰12／18四大公投 最新民調結果出爐 - 政治 揪藍營大咖拍街舞片挨轟 沈智慧痛哭：我真的快瘋了！ - 政治 這件事曝光 郭正亮：民進黨台中補選恐少掉幾千票 - 政治 傳向美申請政治庇護？彭文正回應了 - 政治 蔡英文六都人選一把抓 黃暐瀚示警藍營「這一都」要小心了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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