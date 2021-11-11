監察委員提出「台電奇異核四仲裁案調查報告」，檢討2014年核四安檢小組報告成效，經濟部與台電也附和指該小組沒有實質法律效力。對此前核四王姓廠長不認同，表示該小組報告雖然還有32項原能會未審查完成，但這是因後來台電與美國奇異(GE)公司為求償打仲裁，「雙方撕破臉」。是對方不願再給資料，所以審查未完成，不代表安檢結果不合格。

監察委員田秋堇等人報告，主要是質疑安檢小組項目尚未通過完整測試，時任經濟部長張家祝卻宣稱安全無虞。經濟部與台電也強調，該小組定位等同正式考試前的模擬考，沒有實質法律效力。

對於當年經濟部成立的核四安檢小組沒有法律依據，前核四王姓廠長認同，說這個小組確實是任務編組。不過他強調，這不能否定小組功能，因為那時找的人，都是每個系統相對應的不錯專業人士。

當時安檢小組把程序書整個都模擬過，安檢程序全部走完，都看不出核四有甚麼大問題。過程中原能會也都有派人來看，都有參與，這份安檢報告結果是可以為大家信服的。

對於經濟部與台電強調，該核四廠1號機試運轉測試報告仍有32份未通過原能會審查，王姓廠長解釋，原能會那時提出100多個問題要求回覆，但是後來台電因為核四封存的事，跟奇異公司打仲裁，「兩邊已撕破臉」。

王姓廠長說，如此奇異怎麼可能再給我們資料，因此後續原能會自然沒有審查完成。他強調，這不代表檢查不合格，當時安檢小組測試過程非常嚴謹，圍阻體結構測試等也 都已通過。

而核四封存之後，台電與奇異因為付款爭議，盤點出43項反請求賠償，包括反應爐爐心緊急高壓安全注水泵問題、數位儀控系統(DCIS)設備組件故障問題等，說是有7個問題還無法解決，是系統整合測試極大變數。

王姓廠長感嘆，當時設計變更的錢，我們不給它們，台電為打仲裁，確實這43項中很多問題是硬提出來的，果然後來證實，大部分也都敗訴。

王姓廠長無奈說，如果當年張家祝是堅持把核四安檢小組報告審查完，再進行封存，今天就沒有這些問題了。