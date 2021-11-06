國民黨支持重啟核四公投案，但國民黨籍的宜蘭縣長林姿妙昨表態「反對核四運轉」，認為「沒有安全就沒有商轉」。對此，新北市長侯友宜今上午出席中信特攻職業籃球隊新北市冠名暨開季記者會表示，公投議題不應是二元對立，而應是充分的討論讓民意來展現。

被問到支持重啟核四嗎？侯友宜表示，「展現過程讓大家有機會有充分溝通討論後，由民意決定」，另外針對國民黨主席朱立倫今上午表示，國民黨只提出反萊豬、公投綁大選兩項公投案，重啟核四、珍愛藻礁公投案則是民間團體推動，國民黨表示尊重並以協助的態度面對，侯友宜說「很多公投議題這段時間大家都在做好溝通跟討論，相信最後結果要尊重民意決定」。

被問到如果明天公投會支持核四重啟嗎？侯友宜說，「謝謝大家關心，這段時間大家都在討論中，大家好好關心公投這四個議題，讓大家能夠了解整個公投議題的背景，然後大家來展現一個民主的風範，讓民意做最好的決定。」