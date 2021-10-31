美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）明天將在義大利羅馬會晤中國外交部長王毅，這是兩人在美中關係高度緊張的情況下第二度面對面會談。

布林肯和王毅都在羅馬出席為期兩天的20國集團（G20）領袖高峰會議，而布林肯明天的公開行程包括與王毅舉行會談。

布林肯與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今年3月曾在阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage）會晤王毅與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，當時兩方罕見在鏡頭前激烈交鋒。

美中兩個全球最大經濟體在貿易、人權、台灣問題和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等諸多方面都處於高度緊張狀態。

美國總統拜登對北京採取強硬的貿易政策，與前總統川普的路線大體一致，川普過去經常大放厥詞，導致雙方緊張情勢升溫，美中近幾個月來的關係也因台灣問題更加緊繃。

而美國聯邦傳播委員會（FCC）本週稍早宣布撤銷中國電信美洲公司（China Telecom Americas）經營許可，下令這家中國最大電信公司「中國電信」子公司於60天內停止提供美國境內的電信服務。這項舉動進一步加劇了兩國間的緊張關係。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1101031