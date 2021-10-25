國內第12輪疫苗於22日開打，當中包含AZ第2劑接種，但指揮中心卻在開打前宣布第13輪開放AZ混打BNT，北市22日隨即出現2成民眾棄打，使外界憂心棄打潮出現，對此，精神科名醫沈政男表示，棄打潮不全是在等混打，也有可能就是不想打第二劑疫苗，間接導致台灣邊境更難開放。

沈政男在臉書表示，指揮中心說AZ沒有棄打潮，施打率達到9成，但有沒有棄打潮出現，從第12輪第一階段的統計數字來看，AZ第二劑符合資格者95萬人，完成預約僅68萬人，等於有27萬人沒去預約，但這也不能代表這27萬人都在等混打，有些可能是不願打任何第二劑。

沈政男表示，不願打第二劑疫苗的狀況，非常值得關注，因為在莫德納與BNT疫苗上也可能發生，若民眾怕疫苗副作用不敢打第二劑，那台灣的兩劑疫苗覆蓋率能達到多少將是個問號。加上青少年打BNT擔心發生心肌炎副作用，恐導致第二劑施打率比第一劑的85%低很多。

沈政男表示，等第12輪第二階段預約結束，就可以估算第一劑覆蓋率，但看起來可能無法突破8成，若果真如此，那第二劑覆蓋率恐怕不會太高。

至於台灣邊境何時能解封？沈政男表示，邊境解封的前提是疫苗覆蓋率，但達到怎樣的程度，現在也沒人敢說。若精算群體免疫力，以國外8成的兩劑mRNA疫苗來說，群體免疫力大約達到6成。

沈政男表示，台灣是疫苗種類最複雜的地方，如果台灣兩劑覆蓋率怎麼打也達不到7成，加上有三分之一人口是打AZ，那麼，邊境開放與社區解封將是難上加難。