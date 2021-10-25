台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲日前屢屢砲轟中央開放的疫苗預約量，與北市開出的量能兜不攏，柯25日重申，北市常常準備很多，但實際來打的數量卻不多，中央開的預約數跟北市開的量能，應要有改進空間，迄今已浪費北市準備的45萬劑量能。

柯文哲說，過去這時間，疫苗註冊的效率有問題，北市開的量能是要跟中央配對，這應有改進空間，北市準備多，但實際來打得不多，第12期第1階段，風風雨雨，還說北市量能不夠，但打到現在，北市這階段的AZ剩2882劑沒得打，莫德納剩餘2劑，BNT剩8127劑。

柯說，第12期第2階段，北市AZ還剩4萬7695劑，莫德納剩3萬9807劑，BNT剩2萬2587劑，跟中央配對要怎做，要想想看，從過去迄今已浪費35萬加10萬劑，等於45萬劑以上量能，這還要跟中央討論，他認為配對與效率有問題，與其地方政府一直增加注射量能，要有實際效用才重要。

柯說，過去3周，北市只有1案例，是殘陽，北市7家醫院的社區PCR篩檢，過去2周都沒篩到陽性，在想這PCR量能是否要減少，因去年5月迄今PCR檢查已花了超過4億元，若都沒案例還要免費做嘛？這要思考。

柯說，現在只有疫苗覆蓋率要處理，北市的覆蓋率高，但也風風雨雨，被講北市注射量能怎樣的，但北市第1劑覆蓋率高達78.6％，第2劑覆蓋率31.4％，目前疫苗進來，北市若要跟打滿2劑的歐美國家一樣，超過70％並不難。