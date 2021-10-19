第12輪公費疫苗18日開始預約，台南市衛生局統計12輪第一階段接種為10月22日到27日，6天內將接種18萬1470劑，為此，台南已加開7場大型接種站。

衛生局長許以霖表示，目前接種疫苗數量充足，針對有民眾擔心醫療預所多已登記額滿，怕打不到疫苗，他呼籲可向大型接種站預約。

COVID-19公費疫苗第12期第一階段昨日開放預約BNT第1劑，今日上午10時開放預約AZ第2劑、下午2時開放預約莫德納第2劑，預約時間都只到20日中午12時截止，符合接種資格的民眾，請踴躍預約接種。

許以霖表示，第12輪第一階段接種期程為10月22日至27日，6天完成18萬1470劑接種，因應接種人數多，增開大型接種站，包括南科健康生活館、台糖公司台南區處員工活動中心、新營體育場、慈濟台南分會仁德靜思堂、許石音樂圖書館、慈濟善化靜思堂以及龍山社區活動中心。

除了台糖公司台南區處員工活動中心每日600人，其他每站每日提供千人以上接種。

台南市政府今天也開放安南醫院可掛號施打高端疫苗，其他還有衛生福利部台南醫院、胸腔醫院、新營醫院等4處，也都可以隨時打到高端疫苗，民眾可向4家醫院掛號系統預約掛號接種疫苗。

台南市衛生局統計至18日，台南市共接種153萬7864劑次，人口涵蓋率58.4％；第二劑涵蓋率23.9％，劑次涵蓋率82.3％。