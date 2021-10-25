第12輪公費疫苗第二階段預約今天上午10點開跑，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，截至下午1點為止，共有76萬人完成預約；目前觀察到BNT的預約情形已慢下來，因此再開放28萬名30歲以上民眾接種，AZ則估計可再開放20萬人，但實際能夠開放多少名額，還在做最後精算。

第12輪公費疫苗第二階段上午10時開放預約，許多民眾抱怨系統一上去就當機，指揮中心表示，截至下午1點為止，共有76萬人完成預約。指揮中心表示，本梯次符合BNT第一劑預約資格的共有93萬2724人，已有53萬6948人完成預約；莫德納第2劑符合資格對象則有55萬7531人，已完成預約者則有23萬7111人。

第12輪擬再加開28萬劑BNT、20萬劑AZ。（圖／指揮中心提供）

莊人祥說，目前觀察到BNT的預約情形已慢下來，因此再開放28萬名30歲以上民眾接種，AZ則估計可再開放20萬人，但實際能夠開放多少名額，必須視明天AZ開放預約後才能決定，目前都還在做最後精算。

對於民眾反映，預約系統一開放就當機，副指揮官陳宗彥表示，這是每一期剛開放都會有的現象，已持續與廠商溝通，現在也透過分流開放的方式讓民眾預約，而今天的預約期時也沒有很大影響，大多數人還是在幾分鐘內完成預約。

陳宗彥說，明起上午10點還會開放AZ疫苗第2劑供符合資格的民眾預約，凡7月30日前接種過第1劑AZ的18歲以上青年；7月31日至8月6日接種AZ第1劑的45歲以上民眾，均可上網預約，至於BNT第1劑與莫德納第2劑則開放預約至27日中午為止。