紐西蘭今天新增109起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，大部分出現在最大城奧克蘭，為疫情爆發以來單日確診第2多的紀錄。

奧克蘭實施嚴格封城兩個多月，卻無法抵擋Delta變種病毒入侵，讓一度是防疫模範生的紐西蘭疫情急轉直下。

紐西蘭週末也通報南島（South Island）近一年來首起社區感染案例，讓當局更加頭疼。不過衛生官員表示，南島案例更進一步擴散的風險仍低。

病例激增迫使總理阿爾登（Jacinda Ardern）放棄清零策略，改採與病毒共存作法。衛生官員警告，在疫苗接種率提高之前，病例都還可能增加。

截至今天為止，符合資格的紐西蘭人有7成1完整接種，其中包括奧克蘭人7成7的接種率。

阿爾登上週表示，只要符合施打資格者有9成完整接種，紐西蘭就會停止實施嚴格的封鎖措施。

紐西蘭目前這波疫情造成2681人感染，相關死亡28例。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101025