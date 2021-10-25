行政院長蘇貞昌今日召開擴大防疫會議並表示，目前疫苗持續穩定到貨，請指揮中心妥適評估各類疫苗之開放族群。另因境外風險仍高，因此將持續嚴格邊境管制措施。

指揮中心指出，台灣已進入秋冬季節，須關注對疫情所產生之影響。而國內本土疫情處於低點，社區風險穩定控制中，但境外移入病例檢出變異株以Delta為主，我國發生境外移入病例風險仍高，故建議持續落實邊境嚴管及變異株監測。

指揮中心表示，目前疫苗到貨量已超過2650萬劑，國內疫苗接種人口涵蓋率為67.2％，劑次人口比為94.14（劑／每百人），已施打2205.7萬人次，接種人口涵蓋率可望於10月底超過7成。

蘇貞昌裁示，邊境嚴管措施應持續落實，另目前疫苗持續穩定到貨，為加速國人完成兩劑疫苗接種，請指揮中心視後續實際疫苗到貨期程及數量，妥適評估各類疫苗之開放族群。已施打第一劑疫苗的12至17歲學生，也要妥適安排，做好規畫。