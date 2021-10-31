副總統出席「2021臺灣全球健康福祉論壇」(總統府提供)

副總統賴清德今天表示，如果疫情持續肆虐，世界不僅不會迎來經濟復甦，永續發展更將遙不可及。當今世界仍面臨疫情威脅、疫苗供給及疫後復甦挑戰的情況下，各國應該在疫苗、藥物及防疫物資整備上互相支持，加速提高各國疫苗覆蓋率，早日進入與病毒共存的新常態生活。

2021台灣全球健康福祉論壇今天上午舉行，衛福部次長李麗芬、石崇良、外交部次長曾厚仁、及各國駐臺使節代表等均出席，諾魯衛生部長Isabella Dageago及吐瓦魯衛生部長Isaia Taape也以線上方式共同參與。

賴清德以英文致詞表示，COVID-19疫情爆發以來，全世界已有2億4千萬人感染，將近500萬人喪失寶貴生命，疫情不僅引發全球公衛危機，也造成永續發展的危機。

根據今年6月公布的「永續發展目標」報告指出，因為疫情影響，聯合國2020年全球SDG指數的平均分數，首次低於上一年度。其中，因為疫情造成全球貧窮率及失業率上升，是2020年SDG指數下跌的最主要原因，全球約有1.2億人、5個台灣的人口，因疫情被迫重回「極端貧窮」的狀態。

賴清德指出，該份報告說，COVID-19疫情除了使全球SDGs進展倒退，也擴大富國及窮國實現永續發展目標能力的差距；疫情雖然加快各國重視國民健康和普及關鍵基礎設施的速度，但只有擁有有效社會保護系統和全民健康體制的國家，才有能力應對類似COVID-19疫情這類的危機。

他認為，如果疫情持續肆虐，世界不僅不會迎來經濟復甦，永續發展更將遙不可及。因此，為了因應疫情變化及世界永續發展倒退的危機，我們持續採取非醫藥介入措施、提高疫苗覆蓋率、積極展開疫苗、藥物及試劑研發等作為，來控制台灣的疫情。

他說，目前台灣已有國產疫苗獲得緊急使用授權；由衛福部中醫藥研究所研發的「清冠一號」抗疫中藥的療效也取得良好成果，目前已外銷美、加、英、法、俄羅斯、歐洲等近40個國家，協助國際抗疫。

賴清德指出，疫情也造成富國和窮國間的不平等持續擴大，以疫苗接種率來說，歐洲與北美國家每一百人平均有68人已經接種疫苗，但截至2021年6月為止，撒哈拉以南非洲每百人的接種人數則平均少於2人。

他認為，當今世界仍面臨疫情威脅、疫苗供給及疫後復甦挑戰的情況下，各國應該秉持「善的循環」的精神，在疫苗、藥物及防疫物資整備上，互相支持，取有餘以補不足，加速提高各國疫苗覆蓋率，早日進入與病毒共存的新常態生活。其次，各國也應通力合作，協助世界改善公共衛生、推動基礎建設、消除貧窮，將疫情對世界永續發展的影響降到最低。

他強調，台灣作為國際社會良善的力量，為維護人類健康權益及善盡國際社會責任，我們願意以更多具體的行動與各國攜手合作，分享經驗、貢獻心力，為世界承擔更多責任，持續落實永續發展的目標。