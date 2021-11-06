大陸國務院聯防聯控機制舉行今（11月6日）下午舉行新聞發佈會。外媒關切，中國是否考慮放棄疫情零容忍政策？中國國家衛健委控局副局長吳良有回應，將繼續堅持嚴格的疫情防控措施。這意味著中國不會容忍與病毒共存，將持續清除疫情確診病例，直到清零為止。

美聯社記者提問，中國的零容忍政策有效遏制了疫情傳播，但是也會對於人員流動造成多有不便，也會在某種程度上限制一些經濟的發展，在什麼樣的標準和條件下，中國有沒有考慮放棄或者停止零容忍政策，以便人員的自由流動？

吳良有表示，實踐證明，中國國家「外防輸入、內防反彈」的總體防控策略和一系列的防控政策措施是符合國情和疫情防控的科學規律的，很好地統籌了疫情防控和經濟社會發展。

「當前，全球的疫情特別是中國周邊國家的疫情波折反覆、居高不下，今冬明春疫情防控形勢複雜嚴峻」，吳良有強調，「中國將繼續堅持嚴格的疫情防控措施，築牢『外防輸入、內防反彈』的堅實屏障，鞏固來之不易的防控成果。」

吳良有表示，一年多來，中國始終堅持將人民至上、生命至上作為疫情防控工作的根本出發點和落腳點，全面落實「外防輸入、內防反彈」的總體防控策略，建立了常態化精准防控和局部疫情應急處置相結合的工作機制。

吳良有表示，根據疫調溯源的結果，武漢疫情以來，中國國內發生了30餘起本土的聚集性疫情，均是由境外輸入引起的。做到了及時發現、快速處置、精準管控、有效救治。發現一起疫情就徹底破滅一起疫情，確保完全阻斷疫情傳播，確保中國國內的疫情形勢保持總體的平穩。