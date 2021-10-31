有「銅板保單」之稱的微型保險，再度發揮照顧經濟弱勢民眾「雪中送炭」的保單特色！根據金管會統計，截至今（110）年6月底止，微型保險有效契約人數已近49萬人；對此，行政院長蘇貞昌於日前在行政院會議中報告「微型保險推動成效與展望」時特別予以肯定，並表示將研議編列適當預算、主動為經濟弱勢民眾納保。

金管會放寬承保對象 縣市政府及保險業者齊聲響應

所謂的「微型保險」是指保險業為經濟弱勢民眾提供因應特定風險基本保障的保險商品，其特色為低保額、低保費且保障內容簡單；近年來，自金管會鼓勵保險業者推動微型保險以來，已逐次放寬並擴大承保對象，今年並新增領取中低收入戶老人生活津貼及其家庭成員。

蘇貞昌肯定金管會與相關部會、縣市政府及保險業者的共同努力，從有效契約人數來看，由5年前的23萬人、加倍成長到今天的近49萬人，「這不僅是具體實踐『普惠金融』政策目標和『公平待客』原則，也有助於強化社會安全網的實質效用。」

據了解，微型保險結合商業與公益，今年特別提供超過5千名經濟弱勢民眾為期1年、保額新台幣30萬元的微型保險，除了政府的福利補助外，讓經濟弱勢民眾也能獲得基本的保險保障、從而降低風險。不過，蘇貞昌也指出，真正的弱勢族群往往連下一餐溫飽都成問題了，更遑論要定期繳交保險費？因此將請相關部會和縣市政府進一步研議編列適當預算、主動為經濟弱勢民眾納保。