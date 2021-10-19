美商默沙東（Merck Sharp & Dohme，MSD）與合作夥伴Ridgeback共同研發的新冠肺炎（COVID-19）口服藥─「molnupiravir」，吸引10個亞洲國家爭搶。美媒報導指出，主因是這些國家在新冠肺炎疫苗初期採購速度太慢，已嘗苦果。不希望在新冠口服藥之爭中，再度落居下風。

《CNN》報導，默沙東所研發的新冠口服藥，被不少人認為，對終結疫情來說將是「改變遊戲規則的角色」（game changer），尤其是對於無法接種疫苗的人來說。如今，默沙東已經向美國食品與藥物管理局（FDA）申請口服藥molnupiravir的緊急授權使用（EUA），如果獲得批准，將是第一個治療新冠肺炎的口服藥。

報導引述分析公司Airfinity的數據，指出10個有意購入molnupiravir的10個國家中，至少有8個來自亞洲，包含紐西蘭、澳洲以及南韓等較晚開始疫苗接種計畫的國家。

不過即便新冠肺炎口服藥看來給了人心的希望，但有專家認為，這可能會讓一些人認為，口服藥是疫苗的替代品。但其實疫苗才是最好的防護方法。

同時，專家們也憂心，當前亞洲國家爭搶囤積新冠口服藥的情況，很可能會讓去年的疫苗爭奪戰重演。當時富裕國家被指囤積疫苗，而導致低收入國家在疫苗接種速度上嚴重落後。非營利性組織「被忽略疾病藥物倡議」（Drugs for Neglected Diseases initiative，DNDi）北美執行長Rachel Cohen指出「molnupiravir確實有潛力可以改變遊戲規則。但是我們必須要確保我們不會重演歷史上的錯誤。也就是在疫苗分配初期出現的相同模式或錯誤。」

【molnupiravir口服藥到底代表什麼意義？】

molnupiravir的出現表示，對於治療新冠肺炎提供的一個有效的方法，讓人們不需住院，即可在家接受治療。

當民眾確診新冠肺炎，若是服用molnupiravir，則需要每天服用兩次、200mg藥物，並且進行5天。換句話說一整個療程需要服用40顆藥。

接種疫苗會產生抗體，而與接種疫苗不一樣的是，服用molnupiravir則是會打斷病毒複製的過程。澳國國立大學傳染病學講師暨醫學副教授Sanjaya Senanayake指出「換句話說，服用新冠口服藥會讓病毒產生不健康的小孩。」

根據默沙東集團與Ridgeback Biotherapeutics的聲明：「根據期中分析，服用molnupiravir的染疫患者中，至29天有7.3%住院，而服用安慰劑的患者，至29天有14.1%住院或死亡。」也就是說給予染疫初期的高風險患者服用，讓重症高風險患者的住院或死亡機率降低約50%。

Ridgeback Biotherapeutics執行長Wendy Holman則對口服藥molnupiravir的期中測試結果倍覺興奮，指出「期待口服藥能對控制疫情的深遠效用。」她連帶表示，如今也需要有效的抗病毒療法，可以讓感染新冠肺炎的病人不再湧入醫院。

DNDi北美執行長Rachel Cohen表示，molnupiravir藥物確實看來很有前景。因為與其等待染疫病人發展為重症，在口服藥存在的前提下，能在前期就投藥治療。此外這種療法還可在家服用，讓醫院能騰出空間給病情更嚴重的患者。

【新冠口服藥出現對疫苗來說，帶來哪些影響？】

專家指出，疫苗仍是最有效的保護措施。因為畢竟這能降低人們感染新冠肺炎的機率。

在疫苗接種率推進緩慢的國家中，仍有數以百萬計的人們無法接種疫苗，原因不外乎是不符合資格，或是等不到疫苗。這時候，就是藥物介入的好時機。

雪梨大學藥學院副教授Nial Wheate指出「有很大量的人都無法接種疫苗。而這種藥物將會成為那些最終都會感染的人的解決方案。

然而Wheate以及其他的專家也憂心，新冠肺炎口服藥的出現，將會更難說服一些對於接種疫苗猶豫不決的人們，來接種疫苗。Wheate指出，研究結果顯示相對於打針來說，人們更喜歡服用藥物這種治療方法。

但即便如此，專家重申，口服藥的出現並不能代替疫苗。Senanayake指出，就像是我們現在治療流感一樣，既有流感疫苗，也有抗病毒藥物來治療生病的人。

而Cohen指出，口服藥的出現，也並不意味著疫苗分配不均的急迫性降低。疫苗分配的公平性將是當前決定性的挑戰。而我們永遠不能只靠一種方法來對抗傳染病，我們需要全套的公衛技術。

根據報導，美國政府採購默沙東新冠口服藥一個療程的費用約美金700元。但根據倫敦國王學院醫院（King's College Hospital）醫師Dzintars Gotham及哈佛大學學者Melissa J Barber所做的研究，這一個藥物的成本僅18美元。Gotham醫師指出，藥廠加價販售藥物的情況很常見，但他指出這一項研究計畫美國有出資協助研發，最終成本與售價之間的價差這麼大，他也感到驚訝。

針對口服藥molnupiravir的價格，默沙東指出目前尚未確認，因為還沒有被核准。而售與美國政府的價格，是因為先前簽定的大量預售協議，其價格並非是售與其他國家的價格。

默沙東指出，他們將會針對不同國家推出分層計價的方法，並且也將與仿製藥簽訂協議，加快在104個中低收入國家中加快推出這款藥物。