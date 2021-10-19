前副總統陳建仁與「冠狀病毒之父」中央研究院院士賴明詔今天獲成功大學邀請，陳建仁提到，不必要全民接種第3劑，應把第3劑保留給高風險的人。賴明詔被問到何以新冠肺炎即使沒病毒了，後遺症仍這麼多？他說，大概8％的人演變成長期性的病，這是一個新題目，但目前仍沒有答案。

成功大學研發處今天舉辦「醫學領域大師講座」，邀前副總統陳建仁以及有「冠狀病毒之父」美譽的前成大校長賴明詔蒞臨成大發表演說。賴明詔被問到何以新冠肺炎即使沒病毒了，後遺症仍這麼多？他表示，大概約8％的人演變成長期性的病，病毒一直留下來，這是一個新題目，但目前仍沒有答案。

他說，現階段透過疫苗可減少個人與群體之間的傳播、減少重症、減少死亡率，但病毒變化並不會使病毒消失，而會流感化，繼續不斷發生，人類要學會和病毒競爭又共存。

面對COVID-19衝擊，陳建仁以「COVID-19防疫與經濟振興：台灣成功模式」為題演講，以科學數據說明台灣如何有效降低病毒擴散的策略。他說，台灣人民1年多來表現，可圈可點，但對抗病毒是一場艱難且漫長戰役。他強調，新冠肺炎是這個時代的一大挑戰，台灣人也證明慈悲善良團結，就會共好。

被問到台灣第2劑疫苗或第3劑疫苗接種率要多高，才適宜採取「與病毒共存」政策？陳建仁說，他個人覺得，一般國家疫苗普及率2劑達到70至75％就不錯了。

他說，北歐5國及以色列、英國、新加坡等國，打到7、8成左右就開放邊境，因大部分人打了2劑疫苗，致死率從2％降到萬分之5，已不是那麼嚴重疾病，加上未來還有口服抗病毒藥物，因此，全世界很多學者專家認為，應把第3劑保留給高風險的人，把剩下疫苗，留給普及率差、中低收入的國家，讓他們更早打預防針，這才是好的對策。