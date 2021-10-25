對於立委陳柏惟被罷免，民進黨放風聲要調高罷免門檻，國民黨台北市議員羅智強直言，自己不反對調高罷免門檻，但若要調高門檻，他點名民進黨副秘書長林飛帆和高雄市長陳其邁兩人先道歉。

民進黨副秘書長林飛帆（左）和高雄市長陳其邁（右）。（資料照，合成照）

針對綠營稱要調高罷免門檻，羅智強今（25日）在臉書發文表示，自己並不反對，因為就制度設計言，罷免門檻本就不宜太低，但請陳其邁先自掌耳光3下，請大讚門檻下降是民主勝利的陳其邁先認錯。

羅智強稱，同樣的，也請林飛帆先自掌耳光3下，公開認錯道歉，因為林飛帆當年是這樣說：「要調高罷免連署門檻，簡直是跟人民宣戰……在面對人民提出的罷免案時，竟然連一絲羞愧、愧咎都沒有，沒有任何自我反省，是怎樣的道德低落或心理狀態，能夠這些人長成這幅無恥的德性」。

聽完林飛帆當時調降罷免門檻的說法，羅智強譏諷，說的實在太好了，是怎麼樣的道德低落或心理狀能，能夠讓現在說要調高罷免的民進黨，長成這幅德性？羅痛批，民進黨就是典型的「博歹筊」，罷免別人就是民主的勝利，被罷免就說門檻太低了，要調降罷免門檻可以，先為過去力推的修法道歉。

針對陳柏惟罷免案通過後，民進黨內部湧現修改罷免門檻的聲音，陳其邁今接受媒體採訪時表示，對於罷免結果予以尊重，但自己反對因為個案就修法，不過這是立院的討論部分，會給予尊重。