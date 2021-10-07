苗栗縣莫德納疫苗平台爽約餘量，7日宣布開放69歲苗栗縣民接種第2劑，第2劑實施對象為接種莫德納疫苗第1劑已滿10周且為69歲民眾，將比照先前長者第2劑疫苗施打方式，由衛生所造冊村里鄰長或幹事進行通知到指定時間、地點接種，各鄉鎮市已陸續進行通知作業，接種時間為10月9至10月15日區間。

施打場所中苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮由醫院承作，分別於弘大、為恭、重光、慈佑、李綜合等醫院院區接種，其餘鄉鎮由衛生所在所內提供接種服務。

第11輪預約平台，疫苗類別為BNT第1劑及AZ第2劑，BNT第1劑，疫苗對象是47歲以上、22─12歲、18歲以上第9類，開放預約時間10月11日上午10時至10月13日中午12時。AZ第二劑，疫苗對象是7月22日前已接種AZ疫苗第1劑之18至55歲民眾、以及7月30日前已接種第1劑之56歲以上民眾。施打時程10月15日至21日。徐耀昌縣長提醒鄉親，有疫苗趕快打，敬請鄉親踴躍上預約平台進行意願登記並依約如期施打疫苗。