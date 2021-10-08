莫德納疫苗終於確定要來了！行政院長蘇貞昌今在臉書表示，台北時間今日早上六點多，政府自購的110萬劑莫德納疫苗已經順利從美國亞特蘭大起飛，稍晚將會抵達台灣。

蘇貞昌表示，疫苗到貨漸趨穩定，指揮中心將會陸續開放更多年齡層的民眾接種第一劑、第二劑疫苗。請民眾一定要留意可以預約的時間、準時前往接種。

國慶連假將屆，蘇貞昌提醒，無論有沒有接種疫苗，保持社交安全距離、勤洗手、遵守防疫規定最重要。