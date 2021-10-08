莫德納疫苗起飛了！ 蘇貞昌臉書曝光110萬劑裝機畫面 10:422021/10/08 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌稍早在臉書表示，政府自行採購的110萬劑莫德納疫苗已從美國起飛，預計稍晚抵達台灣。（取自蘇貞昌臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 莫德納疫苗終於確定要來了！行政院長蘇貞昌今在臉書表示，台北時間今日早上六點多，政府自購的110萬劑莫德納疫苗已經順利從美國亞特蘭大起飛，稍晚將會抵達台灣。 蘇貞昌表示，疫苗到貨漸趨穩定，指揮中心將會陸續開放更多年齡層的民眾接種第一劑、第二劑疫苗。請民眾一定要留意可以預約的時間、準時前往接種。 國慶連假將屆，蘇貞昌提醒，無論有沒有接種疫苗，保持社交安全距離、勤洗手、遵守防疫規定最重要。 百萬劑莫德納明天抵台 陳時中曝最快開打時間 動物園、新樂園迎雙十 明起免預約 #莫德納疫苗 #蘇貞昌 #疫苗 #美國 #110萬劑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 染疫女副機師初判Delta 展開第二圈採檢 04:102021/10/08 生活新聞 台灣本土連8天＋0 醫鬆口氣：中秋測試已通過 10:102021/10/08 生活 美調查車用晶片流向 政院：自願性、非強迫 10:202021/10/08 財經 星展銀 再獲評全球最佳銀行 04:102021/10/08 產業特刊 《國際產業》非洲第一家 莫德納將建廠生產mRNA疫苗 16:512021/10/07 財經 陳柏惟罷免案倒數 名醫舉民調曝可能性 00:372021/10/08 政治 台灣權王－電動車趨堅 聚和康普錢景旺 04:102021/10/08 證券．權證 主計長的蚵仔麵線一碗20 蘇貞昌：改天會邀請他去吃 09:212021/10/08 政治 疫苗接連到 百萬莫粉第2劑在望 04:102021/10/08 生活新聞 今將到貨約百萬劑 莫德納疫苗第二劑有解 04:102021/10/08 財經要聞 24項新藥生力軍Q4喊攻 可望通過FDA審核 04:102021/10/08 投資理財 政治熱門新聞 馬上吃起來！ 好食券到底怎樣用？ 5大實用QA報你知 - 政治 【獨家】憲兵隊集體簽賭 邱國正搥桌怒拔憲兵203少將指揮官 - 政治 碩士生打高端昏迷22天 父淚訴政府不聞不問「把人民當什麼」 - 政治 陳柏惟罷免投票會過嗎？台中人黃暐瀚曝最新預測 - 政治 沒收到五倍券簡訊？ 別急 這裡可查到「預訂序號」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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