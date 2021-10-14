行政院長蘇貞昌周二嗆國民黨立委鄭麗文袂見笑（不要臉），引發藍營不滿，國民黨團總召費鴻泰日前更放話周五將有行動，且會去法院告蘇貞昌誹謗，民進黨立委提早去議場門口備戰，眼看藍綠明天又將衝突。不過據了解，今凌晨高雄城中城大火悲劇發生後，藍營攻勢轉趨保守，原定明天提告的，改下周一提告。

國民黨今天動員婦女團體到立院外抗議蘇貞昌，原本準備一系列行動，民進黨團也在議場外熬夜備戰，國民黨除了準備發動議事攻防外，也把提告的狀子都給寫好了，本來明天就要提告蘇貞昌，但因為高雄城中城大火發生，造成大量傷亡，舉國哀悼，藍委戰術也轉趨保守。

國民黨團總召費鴻泰說，這個問題（火災）確實必須考量，最後要怎麼做，待明天黨團大會，黨籍立委討論後再決定。

費鴻泰也提出，在民進黨執政下，好幾次重大火災事件、太魯閣號事件、疫情造成800多人死亡等等，這些其實都是人為的事件，他認為應該要考慮為這些人命舉行國殤。