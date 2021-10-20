民進黨全代會工作小組今召開最後一次會議，只通過2022直轄市議員提名特別條例草案；縣市長提名條例無共識，會議召集人下週向中執會報告；據了解，地方黨部發起2022縣市長民進黨內提名「全面回歸初選機制」產生，已有過半主委簽署認同。

據轉述，林錫耀在會中指出，縣市長提名大家有什麼意見；陳茂松說，有什麼好講，不會回到公職人員提名條例母法，也沒有新的提案，一直只拿2018年的提名條例，且每次都在提徵召。「你是台語聽不懂，給我烙英文？我在說初選，你總是說徵召，每次都雞同鴨講」。

據轉述，因此今天縣市長提名條例沒有共識，林錫耀將在下週會向中執會報告。

據轉述，今天沒有達成共識，若在11月14日黨慶前依舊沒有拿出任何特別條例，縣市長提名機制會回歸公職人員提名條例，不過黨內人士表示，「這個機率很小」。

黨政人士說，就看這一、兩週有無中執委或黨主席向中執會提案，通常黨主席因為必須承擔勝負責任，會向各派系徵詢意見，尋求多數人支持為基礎的方案，向中執會提出。

此外，今天唯一通過就是2022直轄市議員提名特別條例草案，為了鼓勵新人參選，強化黨內甄補新進人才機制；民進黨組織部主任李慶鋒表示，新人定義為，曾參與公職人員大選、初選；在本黨或他參選過者，就不算新人。新人初選民調加權10％、40歲以下青年又加權10％。

他說，原先規範青年是指未滿35歲，今天則是需未滿40歲；至於政二代不適用加權，2018年規定對於政二代的「政」，只限定現任公職，這次比較嚴格，不只包括現任，還包括曾任重要公職的配偶、三親等親屬。

今天工作小組最後一次會議，會中也公布黨代表大會工作小組分配表，包括起草、宣言、安全、聯繫等，黨內人士說，小組成員幾乎以新蘇系為主。