台灣民意基金會民調顯示，年底四項公投同意票均高於不同意票，反萊豬公投更是高達68.1％民眾打算投同意票。國民黨公投小組執行長、反萊豬公投領銜人林為洲表示，四項公投其中三項都是民進黨執政在野搞雙標，所以這是反民進黨的「雙標公投」，雙標跟回力鏢。

林為洲表示，現在民意最支持的就是反萊豬，接近7成，其他三項同意票都超過不同意票，藻礁跟公投綁大選同意票都超過不同意票15％以上，因此他對公投通過深具信心。

林為洲說，公投是民進黨「雙標」的再次總體檢，因為其中有三項公投，都是民進黨在野跟執政搞雙標，在野反萊牛、反萊豬，執政開放萊豬，在野的時候要求公投綁大選，執政就脫鉤，蔡總統在野喊藻礁永存，執政藻礁就不重要。

國民黨團書記長陳玉珍也表示，接下來的「秋鬥」活動，原則上以民團為主，國民黨立委會對政府做批判，大家一起共同努力，12月秋鬥的活動，國民黨也會參加。