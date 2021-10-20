行政院長蘇貞昌20日到彰化宣布高架化正式進入實質開發的程序，縣長王惠美、立委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢等都到場，開心彰化縣建縣300年迎來最好的禮物。（吳敏菁攝）

從彰化扇形車庫 ，就知道彰化位於山海線交會，火車調度的重要性。（吳敏菁攝）

彰化市鐵路能夠高架化走了20多年，規劃就長達10年，終於獲得國家發展委員會審議通過，行政院長蘇貞昌20日到彰化宣布，高架化正式進入實質開發的程序，接續行政院會全力來推動，交通部將啟動綜合規劃及環評等相關作業，「不要再延宕12年」。

蘇貞昌表示，彰化縣是全國人口最多的大縣，很多人期盼高架化以利發展，推動困難，除了是工程技術問題，還有經費大，中央要負擔近300億元經費，但這麼多人期待，應該早日定案，特別要求交通部盡速進行，除非彰化縣辦理都市計畫太慢或土地徵收不佳，「不要再延宕12年」。

蘇貞昌指出，從彰化扇形車庫即可知道火車調度重要，早日完成高架化後，可讓彰化城市縫合、進步更快，使鐵路沿線4個地下道、4個平交道、4個高架橋等，都通通變成平面道路，都市大改變、彰化大進步。

王惠美表示，彰化市高架化特別重要，因為彰化市區一邊是八卦山，一邊是鐵路，發展受侷限，高架化才能有更寬廣空間，不論是休閒、住商才能更蓬勃發展，建縣300年前夕，感謝行政院送給彰化縣這麼好的禮物，也改謝祕書長、交通部以及歷任縣長、立委及議員一路的推動與關心，建設不分黨派，一起努力，讓彰化更好。

彰化鐵路高架化，預計斥資399億元，中央負擔297億元、縣府自籌102億元，王惠美指出，進入綜合規畫及環評，預計要兩年，縣府也提高自償率至7.01％，自行負擔102億元，對地方建設，縣府絕對全力支持。

立委陳素月、黃秀芳、彰化長林世賢等都表示，鐵路阻礙了彰化市區發展，未來高架化對於彰化市區會有很大的進步，尤其是彰化火車站透過都市更新，帶來新的風貌，彰化站區更新可以使彰化再度起飛。