國民黨立委林文瑞今日於立院質詢指出，雲林斗六鐵路超過10公里，但談平交道立體化，卻卡關多時，遙遙無期。行政院長蘇貞昌回應，會請交通部和地方再做溝通，看能幫上什麼忙。

蘇貞昌說，都市發展後，鐵路平交道會變成阻礙。雲林縣政府曾經提案，討論鐵路立體化，但不夠完整，而遭交通部退回，至今超過1年仍未提案。

蘇貞昌表示，請交通部和雲林縣府溝通，是否需要交通部幫忙，因為鐵路規畫事關重大，不但牽涉專業，也要參酌當地民眾意見，大家要談好是最要緊。