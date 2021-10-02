澎湖近日傳出紅疹怪病，有不少人大面積起紅疹，奇癢無比。(圖／翻攝活力澎湖公益平台臉書)

澎湖上月底傳出民眾集體染上「紅疹怪病」消息，全島感染者超過2成，不少觀光客也中鏢，衛生局追查後，認定感染源是黃毒蛾幼蟲的剛毛在空氣中飄散導致，但也不幸染上紅疹怪病的家醫科醫師李佳燕對此抱持質疑，認為另有感染源。

李佳燕在臉書上PO文表示，自己旅遊團16人，9月24~27日也在澎湖玩，結果有6人中鏢，其中症狀最嚴重的就是自己和另一位美國友人，美國友人還嚇到不斷詢問，自己是不是得了帶狀皰疹。

李佳燕說，24日當天搭船抵達，晚上吃烤肉配啤酒，半夜脖子就奇癢無比，癢到難以入睡，原以為是啤酒+海鮮導致的過敏，隔天醒來卻發現睡旁邊的老公手臂也起紅疹，緊接著另一間房的兒子、外甥和外甥2個小孩也都出現症狀，紅疹全都是從脖子蔓延到肩膀、上臂、腋下再到肚子、腹部、背部，最後則是整隻手臂與腿。

醫師團立刻展開討論，想起遊玩的那幾天，剛巧開始吹東北季風，許多鳥類例如燕鷗都群體往南飛，認為元凶應該是禽蟎，民宿將棉被拿到戶外曬之後因而沾染。對於衛生局指出感染源是毛毛蟲剛毛則抱持疑惑態度。李佳燕說，自己過往也有接觸到剛毛而起紅疹，但當時是片狀的紅疹，這次卻是顆粒狀的。

李佳燕表示，那位以為自己長帶狀皰疹的美國友人後來傳訊息給他，說自己離開澎湖後持續冒紅疹發癢，狠下心把行李全部攤開檢查，竟然發現了5隻不到1mm的小蟲子。

李佳燕說，看到朋友訊息後，她也立刻致電澎湖衛生局報告情況，認為除了毛毛蟲剛毛所致的接觸性皮膚炎外，或許還有另外未知的感染源。