台北市長柯文哲。（北市府提供／游念育台北傳真）

柯文哲最新說明

台灣已經連續9天本土無新增確診案例，指揮中心今(8日)公布另有12例境外移入，確診個案1人死亡。至於北市最新疫情現況，市長柯文哲在記者會中說明疫情發展、國慶升旗典禮防疫規範，以及疫苗預約狀況。

柯文哲今表示，北市這七周案例很少，北市過去這一周確診零，居隔人數171人，看起來本土內沒什麼感染，結論是台灣境內沒什麼感染案例，境外移入還是大問題。

國慶連假明天登場，柯文哲呼籲出門隨身戴口罩，特別不特定場所要戴口罩，實名制還是要做，北市國慶活動只准500人進場觀禮，會排座位，也會以宇美町式發嗡嗡包，3000人抽到嗡嗡包則是用郵寄。

副市長蔡炳坤說明，北市8/4前提供已接種第一劑莫德納之68歲以上長者、55歲以上原住民，可於11、12號進行預約，並於13-15號接種。此預約平台為台北市疫苗接種預約系統。

網路傳出有人兜售莫德納疫苗，一劑賣6000元，施打地點在台北市萬華區。消息傳出後，北市衛生局揚言「若屬實一定罰」，現正深入調查。副市長黃珊珊說，找到這間診所，公費疫苗並不能買賣，醫療院所可以公布殘劑名單，但做法讓民眾有取巧方法，原本要打的因為不能到場就說轉讓，已請該診所不可以同意轉讓，沒有此診所不法證據，已做行政指導，沒有實質不法證據，若有當然會依法裁處。