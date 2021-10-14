中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增4例境外移入確診案例，其中包括自印尼境外移入的案16423的台中市50歲女性，於10月12日確診，Ct值超過30，衛生局表示，該名個案目前已住院隔離治療中；曾在10月9、10日與家人從台中開車至台北探親，位居台北的親人採檢皆為陰性。

台中市衛生局獲報後立即展開疫調，經查個案於2月14日至9月17日前往印尼出差，7月26日於印尼確診過，並於6月23日與9月15日共施打2劑AZ疫苗，9月17日返台後至集中檢疫所檢疫隔離至10月1日，10月1日PCR檢驗陰性，10月12日因須返回職場自費採檢PCR陽性。

衛生局指出，案16423可傳染期為10月9日、10日，2天與家人自行駕車前往台北、10月11日前往西屯區無印良品中百門市購物，全程皆戴口罩，環保局已針對個案足跡全面清消，並匡列5名家人為接觸者，已居家隔離並安排採檢，PCR結果均為陰性。

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