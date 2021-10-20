書展現場也展售文房四寶、德化白瓷及福州文創等產品。（中時資料照片／李金生攝）

由金門縣文化局與兩岸出版公司共同主辦，去年因疫情停辦的第15屆「金門書展」將於10月22日至24日在金門縣文化局南棟圖書館室外空地登場，與愛書人分享優遊翰墨書香，為知識城堡添磚加瓦的樂趣。

由金門縣文化局與海峽出版發行集團、福建新華發行集團、高雄市出版商業同業公會聯合主辦，福建省出版對外貿易有限責任公司承辦的「金門書展」，去年因受新冠肺炎疫情影響停辦1年，今年在兩岸各方的共同努力下，克服重重困難恢復舉辦。

縣文化局說明，這項兩岸書展除在金門舉行外，也將在馬祖及台北等大專院校巡迴展開。書展內容有藝術、文學、生活等類別的簡體圖書外，也有文房四寶、德化白瓷、福州文創等產品，圖書均優惠85折給金門鄉親。

另在書展現場購買圖書及文創品項之發票，不限金額，均可掃取QR code參加發票登入抽獎活動，有機會獲得咖啡機及超商禮券等多項好禮。