韓國影集《魷魚遊戲》爆紅，不僅討論度高，也帶動龐大商機，Netflix自9月起即在美國及牙買加等國提出商標申請，並在多國積極進行商標布局，經濟部智慧財產局今(26日)表示，Netflix已在台灣申請註冊商標「魷魚遊戲」、「SQUID GAME」，目前均待審中。

《魷魚遊戲》自今年9月17日在Netflix影視平台上映以來，半個多月就有超過1億的收視紀錄，僅1個多月的時間就成為Netflix史上最受歡迎的影集，Netflix也將更積極運用並保護《魷魚遊戲》帶來的商業利益。Netflix於9月28日在美國及牙買加等國提出「SQUID GAME」的商標申請，包括電視影集娛樂軟體、影音錄製商品、文具出版品、服飾、公仔玩具、數位娛樂資訊等周邊相關商品及服務，目前已在多國進行商標布局，台灣也不例外。

智慧局表示，Netflix已於10月15日申請「魷魚遊戲」商標，10月19日申請「SQUID GAME」，目前均待審查中。

智慧局指出，根據過往的商標申請觀察，在電影、影集或電玩遊戲知名度大開後，市場很可能會湧現一波攀附的商標申請熱潮，以紅極一時的「哈利波特」、「Harry Potter」為例，他人申請商標經審查被核駁案件數高達30件，官員提醒，如果在他人商標成為著名後，要以相同或近似的商標申請註冊，應注意避免涉及攀附或抄襲，而引發商標權爭議的困擾。

至於貫穿全劇的圓形、三角形、正方形紅衣面具人，也是《魷魚遊戲》賣點之一，○Δ□圖形能否申請商標？智慧局表示，一般來說，幾何圖形通常較難引起消費者注意，不易取得註冊，通常需要經過一番巧思進行圖樣的設計，或經過申請人廣泛使用，在交易過程中已經可以指示和區別不同的商品或服務來源，才能註冊成商標。