印地安人隊台灣好手張育成日前返台，經過14天隔離和7天自主健康管理後，1日頂著全新髮型亮相，他笑著說，因為要趁年輕還有頭髮時「玩」一下，還透露自己在隔離期間再度重看了近期的夯劇《魷魚遊戲》，他認為自己的個性最像劇中的「阿里」，但他最想融入劇中1號老人的角色，「因為可以掌控全場，就像守游擊一樣。」

張育成今天出席返台記者會，一現身會場，他的造型就吸引了眾人目光，尤其是那頭爆炸捲捲頭更是吸睛，他解釋自己「變髮」的原因，「因為我只會打棒球，沒有其他東西可以玩，就趁年輕頭髮還多，就玩一下髮型，但還是留這次就好，之後等頭髮變直就會剪掉。」

從去年起，全球受到疫情影響，不只生活中多了許多不便，也有許多人因此失去生命，張育成有感而發說：「這一年是辛苦的一年，因為遇到疫情，希望大家在疫情中保護好自己。」

張育成也分享自己回台隔離期間又再重看了一遍《魷魚遊戲》，他認為自己跟劇中外籍移工阿里這個角色很接近，「我們都很忠厚老實，但我不會被騙。」而他最想跟劇中「1號」老人一樣，可以掌控全場，「就跟守游擊一樣。」