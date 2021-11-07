6年前的11月7日，「馬習會」在新加坡舉辦。那不只是兩岸關係的重要里程碑，也是讓全世界都眼睛一亮的重大成就：交戰、對抗、分隔了60多年的台海兩岸，如今可以擱置爭議，由雙方領導人面對面握手會談。雖然會中並沒有洽談太多具體的事項，但「會」的本身就是一大突破。

馬、習能夠會，最大的意義就是顯示兩岸可以以友善尊重的態度，相互交流。雖然不叫做「和平會議」，但和平就在其中。有人批評馬習會沒有堅守台灣立場，然而現實是馬英九有提中華民國、一中各表，反而習近平沒講「一國兩制」、「一中就是中華人民共和國」等相互刺激的話。這，就是兩岸和平的關鍵：沒事不要亂嗆，各自留些餘地。在這種相互尊重，彼此留下空間的信任氛圍下，兩岸就無庸擔心相互傷害甚至兵戎相見。

那今天為什麼台海卻被《經濟學人》與國際上眾多觀察者評為「地球上最危險的地方」呢？中共軍機不斷繞台挑釁，台灣的政府官員說話也愈來愈嗆辣，後備軍人的教育召集開始要延長到14天。即使不講軍事衝突，但兩岸事務性交流也擱置多年，各種協議無法簽訂，鳳梨、釋迦輸出被擋卻無從溝通。甚至與政治無關的「小明」，都在政治動機（而非防疫需要）下被一擋再擋。馬習會樹立的友善環境，似乎一去不返，剩下的只是敵意與互嗆，為什麼？

第一個關鍵因素，當然就是因為民進黨的兩岸政策方向本質就是要「嗆」。雖然蔡英文滿口「維持現狀」，但綠營早在2008年馬英九當選開始，就開啟了一個大聲嗆中、仇中的戰略。從學術圈人士發明「中國因素」一詞，把什麼不好都說成中共滲透，到連結社運，街頭輿論漫天蓋地開嗆，拿各種理由反陳雲林、反中、反服貿，就在塑造一個「中國是毒藥，我們連碰都別碰」的氣氛。

尤有甚者，他們在馬英九執政時，就力求「搞砸」一切兩岸交流的契機（例如，在「兩岸協議條例」草案，把「兩國」寫進去），然後破局了就說是國民黨或中共的陰謀。而在蔡總統就職後，雖然剛開始看來沒有大動作挑釁，但否定馬習會，死也不肯說九二共識這個「通關密語」，其實就是根本不想「會」。然後滿口說我們有誠意，就可以把責任都丟給對岸，製造相罵本。剛好對岸也轉不過彎，要面子擺架子，就正中綠營下懷。

這個「嗆中牌」在2019年的香港反送中事件達到高潮。在2018年底被「拔爛菜」，選舉結果一塌糊塗的蔡總統，即使到了2019年中，聲勢、民調依然落後。但中共與香港合力打出的反送中，讓蔡英文一下子成為嗆中總司令（要注意，只有「嗆」，沒有真的「反」），聲勢大漲，鹹魚翻身。接著摧枯拉朽贏得2020年連任。在這樣的啟發下，他們當然更了解，兩岸「氣氛」緊張但不要真的戰爭，就是他們的利多。於是每當碰到政權危機、施政不當、民怨高漲，自然就繼續玩「中共很壞，我要罵你」的遊戲。而中共也每次都奉陪，令人無言。

在此同時，美國因素當然也非常關鍵。謹小慎微的蔡總統，卻碰上川普這個不理專業意見，狂言無忌，愛嗆愛對抗，又願意拿台灣當肉墊的美國總統。在川普任內，「口頭」承諾台灣許多事項，也通過一些不具實質效果的法案，逼著台灣「不嗆也不行」。這種「反中嗆中」風也在美國養起了一個「反中產業」：從學術圈到政治界，都有一批「美中新冷戰派」夸夸而論，逼著台灣去當馬前卒，根本是別人家孩子死不完。

但，馬習會的和平友善氣氛真的回不去了嗎？台灣的經貿極度依賴大陸，而兩岸文化與地理位置如此接近，只能這樣對立下去嗎？我們的青年真的準備一戰，老人也要拿掃把了嗎？

當然不是。會在阿富汗撤軍的美國，自己絕不想捲入戰爭。拜登甚至知道，美中不可能用美蘇的「冷戰」模式來相處。畢竟蘇聯與中國不同，她不是美國最大貿易夥伴、製造業最大世界工廠、全球最大奢侈品市場，也不像中國有著全球最多的外匯存底。更別說中國留學生早已是美國高教的重要學生來源，中國移民也構成美國經濟社會的成分。Joseph Nye教授就指出，在美國如此依賴中國的情況下，要把美中關係說成「冷戰」，是懶惰而危險的。一旦搞起冷戰對立，別說輸贏，美國立即的經濟損失就極為可觀。

如果美國的「冷戰說」只是嘴炮，或部分鷹派不知死活，為了個人利益而瞎搞的煙霧彈；那本錢更小，更依存兩岸和平的台灣，是否決心要走向長期對抗？對中共的個別措施，可以批判；但大局上是否要開啟友善互敬的對話，仍在蔡政府一念之間。馬英九時期的「親美、和陸、友日」，隨時可以回來。如今沒有川普逼迫，早已取得執政優勢的蔡總統也不需要靠著「反中牌」或「否定馬習會」來與國民黨區隔了。

為了台灣人民的安全、生存、發展，再次髮夾彎，把馬習會的精神撿回來，蔡總統就像冷戰時期破冰的尼克森一樣，可以成為創造歷史的人物。曾說過台灣前途就是「未來的一個中國」的蔡總統，盍興乎來？

（作者為國立政治大學法律學系副教授）