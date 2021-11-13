面對網路瘋傳的一段陳時中喝酒高歌的影片，他本人把焦點引向有心人士將日期錯置為三級警戒，警告說這已算是假新聞，再繼續傳下去不排除送法制組處理；至於有些為他護航的媒體則是有意無意間，將重點扭轉到戴口罩、抽菸等無關緊要之事。其實這些都是在模糊事件關鍵點，那就是陳時中身為一位政務官該當謹守的官箴。

朱立倫痛批陳時中：這要是國民黨的官員早就下台。陳時中還反嗆，不知道他的標準是甚麼，是喝酒要下台？還是唱歌要下台？強調自己有防疫標準與生活規範，要國民黨說明是哪一個標準。

看到陳部長的回應，令人不禁想起去年雲林縣長張麗善推動品德年，要190多所雲林國中、小學掛回「禮義廉恥」匾額；立委蘇治芬批說，那不是優良傳統，是威權復辟、獨裁遺緒。原來，民進黨及其執政的政府早就把國之四維的「禮義廉恥」都拋諸腦後了。

清代康熙時就把「清、慎、勤」欽定為官箴，作為當官者的戒律。《四庫提要》有說：「此書多閱歷有得之言，可以見諸實事。書首即揭清、慎、勤三字，以為當官之法，其言千古不可易。」其實對為官者來說，「清、慎、勤」和「禮義廉恥」是一體的兩面。

衛福部依其組織法對醫事人員、醫事機構、醫事團體與全國醫療網、緊急醫療業務之政策規畫、管理與監督，負責食品、藥物與化妝品之管理、查核及檢驗事項等，掌握企業與機構生殺大權與龐大預算，與各利益團體的關係非常密切，身為部長豈可不清？豈可不廉？哪些場合不可去、哪些人不宜接觸，當到部長了，豈能不知。

台灣人是善良的，陳部長說是防疫辛苦，唱歌紓壓可一解疲勞，此事偶一為之本無可厚非，人民都能理解；但現場面紗揭開，各方人馬風雲際會，杯觥交錯、衣香鬢影、躊躇滿志、歌聲穿雲，可還記得外面有多少基層醫護防疫人員仍在夙夜匪懈？能不給人有種「基層吃緊、上層緊吃」的辛酸？部長是一部之長，是所主管產業、機構、人員的領導，為大眾之表率，現出真面目，原來是如此葷素不忌，豈不令人駭然！

《戒石銘》上書「爾俸爾祿，民脂民膏」，拿的是人民的血汗錢，辛苦本就是應該的，不能當理由或藉口，不願意幹的話，可以自動下台。官位是國家名器，居廟堂之上，動見觀瞻、引領風氣，國家託付豈能不慎；大權在握，利益糾葛，豈可不清。請問陳部長：您可知道，每次您參加的應酬場合是誰買的單？您何德何能，為何人家要巴結您？

陳部長，我沒要您下台，我歡迎您繼續留在台上，讓人民看清楚，蔡政府是如何的丟棄「禮義廉恥」，如何的「刑不上大夫」，以至於如古書所說：「世之仕者，臨財當事不能自克，常自以為不敗，持不敗之意，則無所不為矣。」我也歡迎您繼續領導衛福部，讓同仁看清楚他們的長官的言行舉止，有樣看樣，等他們與您上下交征利時，看您怎麼說。（作者為前經濟部長、經建會主委）